Le plus grand dépôt d'armes des terroristes de Daech, situé à Mayadine, dans l'est de la Syrie, récemment repris par l'armée syrienne, contenait des armes modernes de l'Otan, de fabrication américaine, belge et britannique, a annoncé mardi aux journalistes le général syrien Souheil al-Hassan.