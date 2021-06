Vaccination: la porte ouverte vers un cul-de-sac

Sur la vaccination obligatoire, «aucune porte n'est fermée», a déclaré Emmanuel Macron. Encore une de ces phrases entre insinuation et provocation dont le chef de l'État a le secret… Celle-ci augure-t-elle de grands changements?

Dans un premier temps exclue, l'obligation de se voir injecter le sérum anti-Covid a désormais un pied dans la porte. Et pour cause, l'immunité collective ne devrait être atteinte que si environ 90% des adultes étaient vaccinés. Avec environ 15% de sceptiques et 15% d'irréductibles antivax, pas besoin de sortir de Polytechnique pour comprendre que le compte n'y est pas!

L'angle de tir de l'exécutif semble plus étroit qu'un trou de serrure. Tenir sa promesse de respect des libertés et voir le virus revenir en trombe? Ou trahir sa parole et… piquer au vif les Français?

