La cause de la mort de George Michael dévoilée

Icône de la pop, le chanteur britannique George Michael est mort à son domicile en Angleterre à l'âge de 53 ans, a annoncé son agent dans la soirée du dimanche 25 décembre.

La cause de sa mort n'a pas encore été officialisée, mais selon les données du magazine Billboard , le chanteur aurait succombé à une insuffisance cardiaque.

L'agent du chanteur Michael Lippman vient de confirmer que George Michael est mort d'une insuffisance cardiaque, a annoncé l'agence BBC.

À l'arrivée de la police, appelée dans l'après-midi un peu avant 14h00, le chanteur était déjà décédé. Les enquêteurs précisent que sa mort n'est pas considérée comme suspecte. Son agent a précisé que la star s'était éteinte calmement dans sa maison.

​Les collègues du chanteur se disent profondément choqués par sa disparition:

« Oh mon Dieu non… Je t'aime George… repose en paix », a tweeté le chanteur Robbie Williams.

« Je suis profondément choqué. J'ai perdu un ami cher, le plus gentil et le plus généreux, et un brillant artiste. Mes pensées vont à sa famille et à tous ses fans », a écrit le chanteur britannique Elton John sur Instagram.

