Hanté par les suicides dans sa famille, George Michael aurait-il mis fin à ses jours?

On a pu lire sur le compte Twitter de Fadi Fawaz, dernier amant de George Michael, que ces dernières années, la star britannique « ne souhaitait qu'une chose — mourir — et que, de toute évidence, George se serait suicidé, bien que la cause de sa mort le 25 décembre dernier ne soit toujours pas claire.

« Je suis venu chez George au petit matin de Noël, en découvrant au lit son corps inanimé. Il voulait mourir depuis longtemps et a essayé d'en finir avec ses jours plus d'une fois. Finalement, il a réussi. Nous nous sommes aimés et avons passé jours et nuits ensemble », a twitté le compagnon du musicien depuis 2011, son confident et son amant.

© REUTERS/ Eddie Keogh Les fans de George Michael honorent sa mémoire devant chez lui

Or, après avoir évoqué la thèse du suicide sur son compte Twitter, Fadi Fawaz a assuré s'être fait pirater.

« C'est un peu effrayant pour être honnête. Je n'ai jamais publié ces tweets », a-t-il affirmé avant de fermer son compte Twitter.

Les médias américains rappellent en effet que George Michael avait bien souvent dû faire face à des cas de suicide dans sa famille, en étayant ainsi la thèse de celui qui a partagé sa vie pendant plusieurs années.

© REUTERS/ Stefan Wermuth George Michael avait récemment été bénévole dans un refuge pour sans-abris

Le couple a été tout au long de leur relation très discret, ne s'affichant jamais dans les soirées mondaines, les seules photos de Fadi et George ensemble ayant uniquement été prises par des paparazzi.

Quoi qu'il en soit, des rumeurs courent toujours sur la disparition de la star. Les uns affirment que George qualifiait Fadi de « traître » et qu'ils ne se fréquentaient pratiquement plus depuis les 18 derniers mois. D'autres affirment, par contre, que Fadi et George étaient inséparables jusqu'au dernier jour. Certains journalistes supposent par ailleurs la mort par overdose à l'héroïne du « bad boy magnifique ».

Icône de la musique pop, le chanteur et compositeur britannique George Michael, de son vrai nom Georgios Kyriacos Panayiotou, est décédé le 25 décembre à son domicile à Goring-on-Thames, en Angleterre, à l'âge de 53 ans. Selon son agent Michael Lippman, il aurait succombé à une insuffisance cardiaque.

© AFP 2016 Daniel LEAL-OLIVAS La cause de la mort de George Michael dévoilée

George Michael avait vendu plus de 100 millions de disques durant sa carrière, y compris en tant que membre du groupe Wham!, et a à son actif 11 singles et sept albums N°1 dans les charts britanniques et six singles N°1 aux États-Unis. Ses chansons les plus populaires sont Last Christmas, Wake me up before you go-go, ainsi que Don't let the sun go down on me, qu'il a interprétée avec Elton John. En 2011, le musicien a dû annuler plusieurs concerts en raison d'une pneumonie.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »