Syrie: un centre culturel russe ouvrira à Homs

Un groupe de Russes habitant à Homs (Syrie) a lancé l'initiative d'ouvrir un centre culturel russe dans la ville. La proposition a été soutenue par de nombreux Syriens, qui ressentent un grand intérêt pour la Russie. L'équipe est déjà en train de chercher des locaux et de collecter les moyens nécessaires pour les louer.

Le programme du futur centre prévoit des expositions, des concerts et des rencontres liés à la Russie. Les cours de langue russe, qui sont également prévus, seront accessibles aux enfants et aux adultes.

Si Moscou aide à financer ce centre, les cours seront gratuits. Les organisateurs demandent également de leur offrir des manuels car il est difficile pour les résidents de Homs de se les procurer.

Dans le contexte de la crise que traverse la Syrie, seule Damas possède un centre linguistique et culturel russe, raconte Maan Ibrahim, chef du département de la culture de Homs. Il se dit prêt à aider les initiateurs du projet de centre culturel russe dans sa ville.

