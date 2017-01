Sherlock piraté: la BBC accepte les excuses de la chaîne russe Pervy kanal

Un employé de la chaîne télévisée russe Pervy kanal a commis une négligence criminelle en provoquant la fuite du denier épisode de la série Sherlock. La BBC n'a adressé aucun reproche à la chaîne, lit-on dans une déclaration commune des chaînes britannique et russe publiée au terme d'une enquête.

« Pervy canal a clos l'enquête concernant la fuite de l'épisode final de Sherlock sur Internet. Nous annonçons avec regret qu'un de nos employés a violé, sans mauvaises intentions, les protocoles sévères de sécurité, commettant ainsi une négligence criminelle dans le cadre de son travail et permettant ainsi au fichier d'être publié sur Internet », indique la déclaration.

« Nous voudrions assurer nos partenaires et nos spectateurs que nous avons radicalement changé les protocoles de sécurité afin d'éviter qu'un tel incident ne se répète. Nous présentons nos excuses à Harstwood Films, BBC Worlwide et aux fans de Sherlock du monde entier, pénalisés par cette fuite », souligne la déclaration de Pervy canal.

À son tour, la BBC s'est déclaré prête à collaborer avec la chaîne russe pour renforcer les procédures de sécurité.

« La BBC Worldwide remercie Pervy kanal pour sa prompte enquête et estime que l'incident est désormais clos », souligne la chaîne britannique.

Le 14 janvier, des inconnus ont téléchargé sur un serveur Google Drive la version en russe du troisième et dernier épisode de la quatrième saison de la série Sherlock « The Final Problem » (« Le Dernier Problème » en français), soit un jour avant la première officielle.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »