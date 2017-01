En Laponie, un hôtel dans les branches pour voir l’aurore polaire de plus près

Les fondateurs de cet hôtel exceptionnel intitulé « Numéro 7 » et créé par l'agence norvégienne d'architecture Snohetta dans le nord de la Suède, entendent réduire l'écart entre l'homme et la nature tout en proposant aux touristes d'admirer les aurores boréales, relate BoredPanda.

Icedining in northern light #dinneronice #treehotel #swedishlapland #northernlights #auroraborealis Фото опубликовано Treehotel (@treehotel) Апр 7 2016 в 1:49 PDT

L'architecture de l'hôtel ressemble à celle d'une maison traditionnelle scandinave, perché sur 12 colonnes au beau milieu d'une forêt sempervirente et à dix mètres de hauteur.

Son intérieur boisé créé une ambiance unique, alors que les fenêtres ouvrent des vues époustouflantes sur la Laponie suédoise, y compris sur le fleuve Luleälven. La terrasse maillée ouverte au sol est encore une des particularités de cet hôtel et permet aux résidents d'admirer l'aurore polaire de plus près grâce à son architecture d'exception.

The Cabin #treehotel #treeroom #roomwithaview #autumncolors #romantichotel #weekendfortwo Фото опубликовано Treehotel (@treehotel) Сен 5 2016 в 4:31 PDT

Le « Numéro 7 », qui ne peut accueillir que cinq personnes, propose à ses résidents un salon de 55 mètres carrés, une salle de bain et deux chambres. On accède à l'hôtel via un escalier ou en empruntant l'ascenseur dédié.

The 7th Room #treehotel #treehotelsweden #swedishlapland #norrbotten Фото опубликовано Treehotel (@treehotel) Янв 18 2017 в 3:30 PST

Ce nouvel hôtel appartient à la compagnie Treehotel, qui possède d'ailleurs six hôtels de ce type, mais la création de la compagnie Snohetta est la plus grande parmi ces propriétés et se trouve au plus haut niveau.

