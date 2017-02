Les Moscovites pourront goûter des gâteaux à l'or d'après une recette parisienne de 1752

Ce samedi 11 février, les visiteurs du Musée historique d'État auront l'incroyable chance de goûter des gâteaux à l'or dont la recette remonte à la France royale de la seconde moitié de XVIIIe siècle. Le musée a préparé ce cadeau unique pour marquer son 145e anniversaire.

Les 145 gâteaux, d'une masse totale de 500 kg, seront recouverts d'un or alimentaire de 23 carats, annonce le musée. La recette a été tirée d'un livre culinaire parisien de 1752, offert au musée par un confiseur connu dont le nom n'est pas dévoilé.

« Le recouvrement d'or doit symboliser l'âge d'or de l'Empire russe, car c'est à cette époque-là que le musée a été inauguré en 1872 », explique le service de presse du musée.

Les gâteaux seront ornés de symboles héraldiques en chocolat blanc, de lions, de licornes et d'aigles bicéphales. En plus, ils seront décorés avec des bouquets de fleurs en sucre et paillettes d'or.

Le Musée historique d'État a été fondé en 1872. Situé sur la place Rouge, le musée accueille annuellement plus de 1,5 million de visiteurs. Sa collection comprend plus cinq millions de pièces et 14 millions de pages des documents historiques.



