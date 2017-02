Un chanteur d’opéra russe remporte un Grammy

© AFP 2016 Justin Tallis Triomphe posthume pour l'icône David Bowie aux Grammy Awards

Le chanteur d'opéra russe Nikolaï Didenko s'est mérité un Grammy dans le cadre du célèbre rendez-vous de la musique aux États-Unis, a annoncé la National Academy of Recording Arts and Sciences.

L'œuvre « Penderecki Conducts Penderecki », créée avec la participation de l'Orchestre philharmonique de Varsovie et le Chœur philharmonique de Varsovie dirigé par Krzysztof Penderecki, et également de Nikolaï Didenko, a été récompensée dans la catégorie « Meilleure interprétation chorale ».

La cantatrice russe Anna Netrebko, qui était en lice pour le prix dans la catégorie « Meilleur album solo de musique classique » pour son album Verismo, ne l'a pas obtenu. La récompense a été partagée entre Ian Bostridge avec l'album « Shakespeare Songs » et Dorothea Röschmann avec l'album « Schumann&Berg ».

Le prix de la « chanson de l'année » a été attribué à « Hello » de la Britannique Adele.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».