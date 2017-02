L’équipe d’organisation de l’Eurovision 2017 en Ukraine jette l’éponge

L'équipe chargée d'organiser l'édition 2017 du concours international Eurovision de la chanson s'est retirée du projet, a annoncé lundi le site d'actualité ukrainien Strana.ua.

« Nous, l'équipe de l'Eurovision, pour qui ce concours est devenu […] une partie de notre vie, annonçons que nous nous retirons du projet et arrêtons la préparation du concours », ont indiqué les organisateurs dans une déclaration conjointe.

Les organisateurs des deux demi-finales et de la finale de l'Eurovision 2017 prévues à Kiev respectivement pour les 9, 11 et 13 mai, expliquent leur départ par de nombreux problèmes qui empêchent de tenir le concours en Ukraine, notamment par l'absence de transparence lors de la prise des décisions et le non-respect des dates d'organisation des appels d'offres.

« La nouvelle structure de gestion du concours, qu'on nous a imposée, l'absence de transparence lors de la prise des décisions clé, l'absence des obligations juridiques à l'égard des spécialistes participant au projet et le non-respect des dates des appels d'offres empêchent la tenue du concours en Ukraine aux dates prévues », notent les organisateurs.

Initialement programmée pour février, la vente des billets pour le concours Eurovision 2017 de Kiev a récemment été reportée.

L'Union européenne de radio-télévision (UER) a confirmé en décembre dernier que l'Ukraine, vainqueur de l'Eurovision 2016, accueillerait la prochaine édition du concours en mai. Les autorités ukrainiennes ont ensuite nommé un nouveau directeur de projet.

« Les nouveaux dirigeants n'ont entrepris aucune action pour garantir le respect du calendrier. Ils n'ont fait que présenter les résultats du travail réalisé par notre équipe entre septembre et décembre 2016. Malheureusement, notre équipe ne peut pas accepter cette nomination et ne peut plus participer à l'organisation de l'Eurovision en Ukraine », ajoutent les spécialistes.

Selon eux, la nomination du nouveau directeur a bloqué leur travail pendant deux mois.

« Nous en avons informé les dirigeants du Groupe national de télé et radiodiffusion (NOTU), du Comité d'État pour la télévision et la radiodiffusion, les représentants du gouvernement, nous avons essayé de trouver des compromis et tout fait pour la réalisation du projet », ajoutent les organisateurs.

Le directeur général précédent du NOTU, Zourab Alassania, a démissionné en novembre en signe de protestation contre la décision des autorités du pays de financer l'Eurovision 2017 par les fonds initialement destinés à financer la création de la Télévision publique ukrainienne.

