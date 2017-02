Néfertiti aux côtés de Toutankhamon? Ultime tentative de percer le mystère

Cela fera bientôt 100 ans que le tombeau de Toutankhamon et ses formidables richesses ont été découverts. Or, de nombreux mystères entourent toujours la dernière demeure du pharaon égyptien. Parmi ceux-ci, une étrange cavité détectée fin 2015 dans la chambre funéraire de Toutankhamon. Une trouvaille qui a alimenté la thèse selon laquelle la cavité pourrait héberger la tombe de Néfertiti, la belle-mère du pharaon.

Si les nombreuses analyses au radar réalisées ces derniers temps n'ont pu ni confirmer ni rejeter cette hypothèse, une nouvelle inspection a toutes les chances de lever le voile.

© Sputnik. Tombeau de Toutankhamon

Les autorités égyptiennes ont récemment donné l'autorisation de mener une inspection globale du tombeau et des territoires avoisinants, révèle le site seeker.com. Armés de nouveaux radars capables de voir 10 mètres devant eux, un groupe d'archéologues tentera pour la troisième fois depuis deux ans d'entrevoir les mystères de la tombe et de savoir ce que cachent deux espaces creux observés derrière deux murs de la chambre funéraire du pharaon. Une inspection compète sera réalisée fin 2017.

© Sputnik. Tombeau de Toutankhamon

Ces espoirs de percer enfin le mystère ne sont pas dénués de fondement. L'année dernière, le ministre égyptien des Antiquités, Mamdouh al Damati, déclarait qu'il y avait 90 % de chance qu'il y ait « quelque chose » derrière les parois de la chambre funéraire de Toutankhamon.

« Qui sait ce qui peut se trouver sous la terre?, se demandent les experts. Ce sera la dernière inspection. Nous trouverons la réponse avec 99 % de certitude ».

