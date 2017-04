«Criez et fuyez!»: Guide pour les étrangers assistant à l’Eurovision en Ukraine

La police ukrainienne a publié un « Guide de sécurité » pour les hôtes étrangers de l'Eurovision. Le guide a été traduit en anglais, en espagnol, en allemand, en français et en russe.

© AFP 2017 Sergei Supinsky La Russie ne participera pas à l’Eurovision 2017

D'après la chaîne 112 Ukraine, la brochure contient plusieurs rubriques avec les actions à adopter dans les situations communes: transport en commun, recherche d'un logement pour la nuit, séjour avec des enfants, recours aux services d'urgence, communication avec la police.

« Évitez les contacts avec des personnes agressives. S'il est impossible d'éviter un tel contact, ne montrez pas de peur, réduisez au strict minimum la communication et soyez polis, ne réagissez pas aux provocations et essayez de vous éloigner. En cas de danger n'hésitez pas à crier et à vous enfuir », conseille le document.

De plus, les touristes se voient conseiller de ne loger que dans les hôtels officiels, de changer de l'argent uniquement dans les établissements bancaires, de ne pas jouer et de ne pas consommer d'alcool dans les endroits publics, avant de prendre le volant ou en compagnie des personnes inconnues.

« En cas de besoin, un policier peut fouiller un visiteur étranger ou recourir à la force », mais « une personne a le droit de refuser d'être interrogée par un policier car le fait de fournir des renseignements est volontaire », indique encore le guide.

Le Concours Eurovision de la chanson aura lieu à Kiev du 8 au 13 mai 2017. La sécurité lors de l'évènement sera assurée par 10 000 policiers. La police n'exclut pas la possibilité de provocations visant à « décrédibiliser l'Ukraine aux yeux de la communauté internationale ».

Cette année, la Russie ne prendra pas part au concours suite aux sanctions imposées par l'Ukraine à la candidate russe qui s'est vue interdire d'entrer dans le pays pendant trois ans.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».