La Belgique inaugure un monument en l’honneur de Pierre le Grand à Liège

La statue de bronze du premier empereur russe Pierre le Grand a été inaugurée mercredi 21 juin sur la place Saint-Pierre de la ville belge de Liège. L'installation du monument est consacrée au 300e anniversaire de la visite de Pierre Ier en Belgique.

© Sputnik. Pavel Balabanov Anvers a fêté les 300 ans de la visite de Pierre le Grand

Le gouverneur de la province de Liège, Hervé Jamar, l'ambassadeur russe en Belgique Alexandre Tokovinine, le représentant de la Russie auprès de l'Otan Alexander Grushko ainsi que d'autres personnalités de la vie politique et culturelle ont participé à l'inauguration.

« Cet événement symbolise le potentiel de bonne volonté à différents niveaux. Alors que nous préparions ce projet, j'ai rencontré un intérêt sincère pour le développement des relations russo-belges de la part des autorités de la ville et de la province de Liège, ainsi que de la part des organismes publics et des gens ordinaires », a indiqué l'ambassadeur russe.

© Sputnik. Alexandre Chicho Un monument en l’honneur de Pierre le Grand inauguré à Liège

L'installation du monument en l'honneur de l'empereur russe est une initiative conjointe des autorités régionales et de la Fondation Pierre le Grand, réalisée avec l'aide de l'ambassade de Russie en Belgique, de Rossotrudnichestvo (agence fédérale pour la CEI, la diaspora russe à l'étranger et la coopération internationale culturelle et en sciences humaines, ndlr), de Gazprom et de Lukoïl.

Outre le monument liégeois, la Belgique compte deux autres monuments à Pierre le Grand dans les villes que le monarque russe a visitées lors de son séjour dans le pays: l'un est installé à Anvers et l'autre à Bruxelles, en face du palais royal.