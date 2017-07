Une prescription médicale d’Hippocrate découverte dans un manuscrit du VIe siècle

Une découverte surprenante attendait les moines du monastère Sainte-Catherine du Sinaï, situé dans le sud de la péninsule. Dans la bibliothèque du monastère, ils ont retrouvé un manuscrit datant du VIe siècle, qui, entre autres, contient une recette du «père de la médecine», le médecin grec Hippocrate.

Le ministre égyptien des Antiquités, Khaled El-Enany, a annoncé lors d'une cérémonie tenue au siège du ministère, la découverte d'un manuscrit médical très important faite par les moines du monastère Sainte-Catherine du Sinaï pendant les travaux de restauration effectués dans la bibliothèque du monastère, relate Ahram Online.

