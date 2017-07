Emir Kusturica donnera un concert en Crimée

Un concert du célèbre réalisateur et musicien Emir Kusturica et son groupe aura lieu en Crimée fin juillet.

Le réalisateur et musicien serbe Emir Kusturica a confirmé que le 23 juillet il arrivera en Crimée et donnera un seul concert dans la ville de Yalta avec son groupe The No Smoking Orchestra.

«Salut. Je m'appelle Emir Kusturica, je viens à Yalta, nous jouerons à la salle [de concert, ndlr] Ioubileïny le 23 juillet», d'après le message vidéo du réalisateur publié par l'organisateur de l'évènement, l'agence Inconcert.

Par ailleurs, dans le cadre de sa première visite en Crimée, M.Kusturica se rendra dans des endroits et des sites qui pourraient être intéressants pour le tournage de son nouveau film, selon l'agence.

© Sputnik. Руслан Кривобок Kusturica explique ce qui l'attire vraiment chez Vladimir Poutine

Le nouveau programme de The No Smoking Orchestra porte le même nom que le dernier film du réalisateur, On the Milky Road, dans lequel les rôles principaux ont été joués par lui-même et l'actrice Monica Bellucci. Les musiciens joueront également des compositions des célèbres films de Kusturica Chat noir, chat blanc, La vie est un miracle, Le Temps des Gitans, Arizona Dream et Promets-moi.

La musique du groupe The No Smoking Orchestra est une combinaison des cultures occidentale et orientale: c'est un mélange des sons balkaniques et du jazz, du folk et des marches turques, de la musique bohémienne et des mélodies de mariage juives.