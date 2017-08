Les costumes des acteurs de Game of Thrones sont faits… de tapis IKEA

D'après la costumière de Game of Thrones Michele Clapton, les auteurs de la célèbre série télévisée ont utilisé des tapis IKEA pas chers pour créer les robes de la Garde de nuit (the Night's Watch). Pour rendre les costumes plus réalistes, les tapis ont été peints, découpés et même rasés, relate le site Web d'information Quartz.

Voici le lot 1 (sur 2) de photos du nouvel épisode #Hardhome #GameOfThronesSeason5 à venir dimanche soir. pic.twitter.com/v3iesilBlU — La Garde de Nuit (@gardedenuit) 30 мая 2015 г.

«Je voulais que les spectateurs puissent sentir l'odeur de ces costumes», a déclaré Mme Clapton.

D'après Quartz, il y a plusieurs types de tapis IKEA qui ont pu être utilisés lors du travail sur la série. Les «candidats» les plus probables sont le tapis TEJN à 13 euros et RENS à 40 euros qui ressemblent à des peaux de bêtes.

IKEA RENS Genuine Sheepskin Rug EXCELLENT condition 28" x 16" https://t.co/EowqB11jAH pic.twitter.com/O15NObi1yz — Buivka Cievdi (@Buivka_Cievdi) 29 апреля 2017 г.

Malgré le fait que Game of Thrones est une des séries les plus chères de l'histoire, cela ne signifie pas que l'équipe de tournage peut se permettre de gaspiller de l'argent.

Selon Mme Clapton, lors du travail sur de telles séries, les costumiers doivent être créatifs et trouver des moyens d'utiliser les mêmes matériels plusieurs fois.