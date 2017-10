Samy Naceri répond aux accusations de l’Ukraine concernant sa visite en Crimée

«Des sanctions? Non, je n'en ai pas peur. Les acteurs sont des citoyens du monde, et je suis venu ici en paix», a-t-il déclaré à des journalistes à Yalta.

© Sputnik. Ekaterina Chesnokova L’acteur français Samy Nacery sur une liste noire en Ukraine

Samedi, le site ukrainien Mirotvorets («Pacificateur») a inscrit l'acteur français Samy Naceri et le chanteur français Mourad Bouraoui sur la liste des «ennemis de l' Ukraine », liste noire autrement appelée «Purgatoire», les accusant d'avoir franchi illégalement la frontière ukrainienne.

Selon ce site, M.Naceri «est entré sur le territoire ukrainien par un poste-frontière fermé», sans en préciser l'emplacement.

Samy Naceri est arrivé en Crimée le 30 septembre par un vol direct de Moscou pour participer au 4e Forum international de la paix à Massandra, près de Yalta. Ce forum réunit des personnalités publiques et des hommes d'affaires de plusieurs pays européens.

La Crimée et la ville de Sébastopol sont redevenues russes à l'issue d'un référendum tenu en mars 2014 dans le sillage de la crise politique en Ukraine consécutive au renversement du président Viktor Ianoukovitch. Lors du scrutin, dont les résultats ne sont pas reconnus par Kiev et ses partenaires occidentaux, plus de 96% des votants se sont prononcés en faveur de la réunification avec la Russie.