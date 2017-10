Et la ville la plus élégante du monde est…

Dans quel coin du monde faut-il se rendre en quête de beauté et d’élégance? Pour trouver la réponse, il suffit juste de consulter le classement des villes les plus élégantes de la planète révélé par l’entreprise Zalando.

Si vous aviez encore des doutes, chassez-les: c'est Paris qui a été reconnue comme la ville la plus élégante du monde du point de vue de la mode et de l'architecture, d'après le classement fait par Zalando, entreprise de commerce électronique allemande spécialisée dans la vente de chaussures et de vêtements.

«On ne peut pas l'acheter [l'élégance, ndlr]. […] L'élégance est une question de goût, d'attitude et elle révèle toujours votre meilleur côté», lit-on sur le site de l'entreprise.

Ce classement a été réalisé selon neuf critères principaux qui concernaient les questions de mode, de desserte par les transports, de propreté des rues et d'architecture. Ainsi, Paris est arrivée en tête du classement des endroits les plus élégants du monde.

Ensuite viennent Londres et Vienne.

Londres



Vienne

Toutes les villes composant le top 10 se trouvent en Europe, sauf New York qui occupe la 7e position.

New York

Après Londres suivent Venise, Florence et Barcelone qui occupent les 4e, 5e et 6e positions. La ville française de Bordeaux occupe la 8e place, Milan et Rome complètent le top 10.

Beautiful Venezia 🎭🛶#venezia #beautiful #lovelyplace #memories #withthelover #bringmeback #bazinga Публикация от Anoushka Howells — Salzmann (@noush87) Окт 30 2017 в 1:40 PDT

Venise

Bordeaux

Milan

Florence

La città bellissima Публикация от Marie Balar (@marie_balar) Май 18 2016 в 12:21 PDT

Rome