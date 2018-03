La veuve de Soljenitsyne «peinée» par le geste de Macron au Salon du livre

Natalia Soljenitsyne, veuve du lauréat russe du prix Nobel de littérature, s'est déclaré déçue par la décision du Président français de ne pas se rendre au stand russe lors du Salon international du livre de Paris.

«La démarche d'hier a peiné beaucoup d'entre nous», a déclaré Mme Soljenitsyne aux journalistes des médias français.

Interrogée à propos des critiques émises en Occident contre son pays, elle a estimé que «toute critique ne peut pas être juste en état d'hystérie».

«Quand les diplomates ne savent plus se parler ça devient encore plus important que se parlent les artistes et les gens de la culture et des arts», a indiqué l'épouse de l'auteur de L'Archipel du Goulag.

Toujours selon elle, tourner le dos au dialogue avec les gens de la culture et des arts «est extrêmement étonnant et ne sied pas à un leader politique français».

Emmanuel Macron a boycotté jeudi soir le stand officiel russe du salon du livre à Paris, dont la Russie est l'invitée d'honneur, en geste de «solidarité» avec le Royaume-Uni après la tentative d'assassinat de l'ancien agent double russe Sergueï Skripal attribuée par Londres à Moscou.

La Russie est l'invitée d'honneur du salon, qui est la plus grande manifestation littéraire de France. Au total, 38 auteurs russes y ont été invités cette année.