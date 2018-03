Un sarcophage égyptien vide ne s'avère pas si vide que ça

Acquis il y a plus de 150 ans par l'Université de Sydney, un imposant sarcophage égyptien n'avait jamais été ne serait-ce qu'entrouvert par les chercheurs qui ont, semble-t-il, toujours hésité le faire.

En réalité, les scientifiques ont toujours considéré l'objet comme vide. L'année dernière, ils ont enfin décidé de faire glisser le couvercle du sarcophage et y ont découvert des restes humains appartenant de toute évidence à une grande prêtresse égyptienne.

Ancient mummy hidden in university for 150 years discovered https://t.co/PZD9ObZQI8