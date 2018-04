Avec 3 milliards de vues, le dessin animé Macha et Michka bat des records sur YouTube

L’un des épisodes de la série animée russe «Macha et Michka» a été visionné sur YouTube plus de 3 milliards de fois, ce qui lui assure une place dans le Top-10 des vidéos les plus vues depuis assez longtemps. Les histoires de cette petite fille et de cet ours sont le seul dessin animé faisant partie de ce classement.

L'épisode «Macha et la bouillie» de la série télévisée pour enfants «Macha et Michka» occupe actuellement la sixième position du classement des 10 vidéos les plus vues sur YouTube.

«Aujourd'hui, c'est le seul dessin animé qui fait partie du Top-10 des vidéos les plus visionnées sur YouTube depuis la création de cette plateforme», explique-on au sein du service de presse de ce projet russe.

«Macha et Michka» est une série de dessins animés en 3D comiques russes créée en 2009 par les studios Animaccord. Chaque épisode dure entre sept et huit minutes et raconte les histoires de deux amis, une fillette et un ours. La série a été traduite en plusieurs langues et fait partie des dessins animés préférés des enfants.

Attirés par le carton que la série russe fait sur YouTube, Netflix, Turner, KIKA, France Télévision, Sony Music, NBC Universal et Televisa en ont acquis les droits de diffusion. Elle connaît un succès sans précédent auprès des spectateurs anglophones.