Des trésors de quatre époques historiques découverts sous une gare d'Istanbul

Des morceaux de poteries anciennes, des pièces de monnaie et d'autres objets archéologiques ont été déterrés lors de fouilles conduites sur une superficie de plus de 300 hectares pendant des travaux de réfection de la gare ferroviaire de Haydarapaşa, situé dans la partie asiatique de la ville d'Istanbul.

© Sputnik . Alexey Kudenko Enterrés vivants: un charnier découvert en Crimée

«Quand on regarde cette zone, on voit des traces de quatre périodes historiques. Les vestiges de la période romaine tardive, byzantine, ottomane et républicaine peuvent y être trouvés. Bien que nous ne puissions pas le définir pleinement en examinant les données disponibles, nous pensons que cette zone ait été utilisée comme une colonie », a déclaré Coşkun Yılmaz, chef de la Direction provinciale de la culture et du tourisme d'Istanbul, cité par le quotidien Daily Sabah.

Selon le quotidien, les pièces découvertes seront envoyées dans différents ateliers pour un examen plus approfondi.