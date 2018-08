Voici comment nourrir des paons et habiter dans le château le plus romantique de Flandre

Un travail de rêve attend les demandeurs d’emplois dans le château le plus romantique de Flandre, dans la région bruxelloise. Un gardien devra nourrir les paons dans le parc et garder propres et sûrs tous les locaux du château de Gaasbeek. En échange de ses services, il sera logé gratuitement dans ce château entouré d’histoire.

Le château de Gaasbeek, dans la Flandre, connu comme étant le château le plus romantique de la région, est à la recherche d'un concierge. Les propriétaires ont récemment publié une offre d'emploi qui impose que le futur gardien déménage et vive gratuitement dans ce bâtiment jouissant d'une histoire séculaire.

«Nous cherchons un nouveau gardien, cette offre d'emploi a en effet été publiée par les autorités de cette région flamande. Vous pouvez prendre connaissance des détails sur le site officiel», a confié une employée du secrétariat de cet ensemble à Sputnik.

Les horaires de travail s'étalent de 17h à 8h du matin. Les fonctions de gardien comprennent la surveillance de l'ensemble du château, l'inspection des couloirs et des chambres, ainsi que le fait de nourrir les paons du parc. Il faudra aussi hisser les drapeaux.

​Par contre, cet emploi de rêve demande aussi quelques sacrifices de votre part si vous pensez y postuler. Il faut savoir que le gardien n'est pas autorisé à quitter la propriété pendant ses horaires de travail. Il ne pourra pas non plus occuper davantage que trois chambres dans le château. De plus, les autorités flamandes ne promettent pas un salaire exceptionnel, mais en contrepartie, vous ne paierez pas pour le logement. Trois semaines de vacances sont proposées sur l'année. Ne réfléchissez pas trop, car la presse locale rapporte que le château est inondé de candidatures.

Ce château fût construit au XIIIe siècle pour la défense du sud-ouest de Bruxelles. C'était aussi un lieu de rencontres pour les savants et les peintres. À la fin du XIXe siècle, le dernier propriétaire du site, le marquis Visconti, a décidé de le reconstruire. Depuis 1921, il appartient à l'État belge et abrite un musée qui possède une importante collection d'objets historiques et d'œuvres d'art. Le château est entouré de jardins pittoresques et d'étangs.