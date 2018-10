Alain Depardieu dit ne pas avoir peur des sanctions suite à sa visite en Crimée

Le directeur de production français et acteur Alain Depardieu, frère de Gérard Depardieu, s'est rendu en Crimée. Il prévoit de revenir dans la péninsule malgré les sanctions.

© Sputnik . Grigori Sysojew «Intimidé par rien»: les détails du voyage de Gérard Depardieu en Corée du Nord révélés

«Je n'ai pas peur [des sanctions, ndlr], je dis à mes amis que je vais en Crimée sur invitation. Je vous soutiens et je vais le dire à mes amis en France. J'espère venir au Festival en 2019 et 2020», a raconté Alain Depardieu, dont les propos ont été retraduits du russe, lors d'une conférence de presse au 5e Forum de la paix à Simferopol.

Il a ajouté qu'il comprenait que suite à cette visite il pourrait être l'objet de sanctions.

L'acteur a raconté qu'il venait en Crimée pour la première fois mais qu'il avait déjà visité plusieurs endroits et qu'il était «très surpris d'une bonne façon».

«J'ai vu que la région était très belle et que les gens sont différents, ils sont très ouverts. Je fais confiance à la Russie, je fais confiance aux Russes, je fais confiance à la Crimée. Je crois que vous réussirez à réaliser ce que vous voulez, je suis sûr que tout ira bien, tout ira bien pour votre peuple».

© AFP 2018 JOEL SAGET Samy Naceri prolonge son aventure «Taxi» en Crimée

Alain Depardieu est arrivé en Crimée afin de participer au Forum internationale de la paix qui se déroule à Simferopol du 1er au 6 octobre. Selon les organisateurs, le but de ce forum est de réunir des écrivains, des chanteurs, des personnalités publiques, des hommes d'affaires, des athlètes et des scientifiques afin de soutenir des initiatives et le développement de processus pacifiques. L'acteur Samy Naceri, célèbre pour son rôle dans la saga cinématographique française Taxi, avait aussi participé à ce Forum l'année dernière.

La Crimée et la ville de Sébastopol sont redevenues russes à l'issue d'un référendum tenu en mars 2014 dans le sillage de la crise politique en Ukraine consécutive au renversement du président Viktor Ianoukovitch. Lors du scrutin, dont les résultats ne sont pas reconnus par Kiev et ses partenaires occidentaux, plus de 96% des votants se sont prononcés en faveur de la réunification avec la Russie.