Handigamer: des manettes plus inclusives pour les personnes handicapées

Le jeu vidéo peut-il devenir plus inclusif pour les personnes handicapées? Si près de 53% des Français jouent régulièrement aux jeux vidéo, pour les personnes en situation d'handicap la tâche est beaucoup plus ardue: entre des jeux qui ne sont pas toujours adaptés ou des manettes qui ne répondent pas aux besoins des joueurs, l'industrie vidéoludique a encore du chemin à faire.

Pourtant selon l'INSEE, près 12 millions de Français — sur 66 millions — sont touchés par un handicap, 1,5 millions de personnes sont atteintes d'une déficience visuelle et 850.000 ont une mobilité réduite. Ce sont, potentiellement, autant de personnes qui ne peuvent s'adonner aux jeux vidéo. C'est à partir de ce constat, mais également d'une expérience personnelle, que David Combarieu, ingénieur de formation, a décidé de fonder Handigamer. L'entreprise créée il y a un peu plus d'un an modifie des manettes de PlayStation et d'Xbox afin de répondre aux besoins des joueurs ayant des problèmes de motricité réduite.



«Le projet est né, au départ, d'un besoin personnel puisque mon beau-fils avec qui j'ai travaillé sur le projet est lui-même tétraplégique. Il avait la plus grande difficulté à jouer sur Playstation, donc le premier prototype c'est lui qui m'a harcelé pour que je trouve une solution», se remémore David Combarieu.

Le fondateur d'Handigamer nous rappelle qu'un des problèmes posés par le handicap est que chaque situation est unique et nécessite une solution sur-mesure. Des spécificités auxquelles ne peuvent répondre les grands constructeurs comme Sony, par exemple. Néanmoins, le lancement de la manette adaptative développée sur Xbox par Microsoft témoigne d'une prise en compte de cette problématique.



«Ce qu'a fait Xbox, c'est vraiment une première étape avec cette manette adaptative, parce que ça ouvre la console à d'autres accessoires. Jusqu'à présent la console était un monde très fermé niveau matériel et là la console devient plus ouverte, on peut imaginer sa propre configuration de jeu, pour ça c'est vraiment intéressant.»

Une nouvelle opportunité de faire découvre la Manette adaptative Xbox au plus grand nombre 💪🤗 (Sur Forza Horizon 4 en plus 😍) #experiences18 #tousgamers #xbox pic.twitter.com/FLnru5LeND — Marc Issaly (@BobbyMacGee) 6 novembre 2018

Une manette sur-mesure

Malgré la commercialisation de la «Xbox adaptative controller», le travail pour réaliser une manette reste fastidieux. En effet, «sur les modèles les plus complets, il peut y avoir plusieurs jours de travail entre la partie mécanique, la partie électronique, le montage puis les tests pour s'assurer que tout fonctionne bien.»

«Une personne qui nous consulte pour une manette adaptée, on va vraiment prendre le temps de voir de quoi elle a besoin. Qu'est-ce qu'elle est capable de faire en termes de mouvement, au niveau de la force d'appui sur les doigts par exemple? Nous faisons aussi des dessins afin de simuler la configuration de la manette», détaille David Combarieu.

Or, ce processus de fabrication se répercute sur les prix de vente. «Lorsque l'on ouvre une manette PS4 pour aller changer les boutons de place ou les joysticks, c'est long parce que c'est minutieux car à l'intérieur il n'y pas suffisamment d'espace. […] C'est pour cela que le coût de revient est assez cher», regrette le fondateur d'Handigamer.

«C'est pour cette raison que nous voulons travailler sur nos propres produits pour essayer de concevoir des manettes un peu plus rapidement», conclut David Combarieu.