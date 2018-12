Et le meilleur pays pour le tourisme d’aventure est…

Pour la troisième année consécutive, le Chili est reconnu comme le meilleur pays en ce qui concerne le tourisme d’aventure, selon le classement du World Travel Awards, dont le jury décerne des prix aux hôtels et autres entreprises du secteur de l'hôtellerie.

Le Chili est un lieu idéal pour les amateurs des sports extrêmes et de tourisme d'aventures, d'après le classement 2018 du World Travel Awards, relate le portail Lonelyplanet.

D'après le site internet, ce pays latino-américain constitue un véritable paradis pour tous ceux qui aiment surfer sur des rouleaux, plonger dans les profondeurs marines et faire du kayak, car le Chili bénéficie d'un climat doux et d'un littoral s'étirant sur plus de 4.000 km.

La ville chilienne d'Iquique, située entre le désert Atacama et l'océan Pacifique, représente la destination par excellence pour tous les amateurs de parapente, un aéronef dérivé du parachute et permettant la pratique du vol libre, d'après le WTA.

En outre, poursuit le site, on peut contempler des volcans et le lac Laguna Miscanti aux alentours de la ville de San Pedro d'Atacama. L'alpinisme, le rafting, le ski alpin et le snowboard font également partie du programme disponible en hiver.