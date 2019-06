Un nouveau graffiti de Banksy orne désormais l’aéroport de Londres Heathrow (image)

Banksy a «présenté» au public son nouveau graffiti peint sur la porte d’un passage fermé vers la zone de contrôle de douane pour les personnes arrivant depuis l’Union européenne.

Sur cette image on peut voir la porte close avec l'inscription KEEP OUT (Entrée interdite) sans le T et un rat qui tente de rompre une serrure avec la lettre pour l'ouvrir.

Comme d'habitude, l'artiste n'a pas signé son œuvre mais pour les internautes qui connaissent son travail, l'identité de son auteur ne fait aucun doute, d'autant qu'il a laissé, là encore, une image sur son compte Instagram pour l'authentifier.

Célèbre pour ses provocations, Banksy avait jeté le trouble dans le monde de l'art en octobre dernier en faisant s'autodétruire sous les yeux du public l'une de ses œuvres juste après son acquisition pour 1,042 million de livres (1,185 million d'euros) chez Sotheby's, à Londres.