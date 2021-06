Manneken-Pis sera habillé samedi en uniforme russe

Afin de fêter le 12 juin, le jour de la Russie, Manneken-Pis, l’incontournable symbole de la capitale belge, sera revêtu d'une version stylisée de l'uniforme de la Garde russe, informe un communiqué des Saisons russes, un festival international organisé par le gouvernement et le ministère de la Culture de Russie. À cette occasion, une cérémonie solennelle de l’habillement de la statue-fontaine en présence de l’ambassadeur russe en Belgique aura lieu à Bruxelles.

Le costume sera ensuite ajouté à la collection permanente du Musée de Bruxelles, où tous les habits offerts à la ville sont conservés. Selon le site de la garde-robe de Manneken-Pis, aujourd'hui sa collection comprend environ 1.000 tenues.

Des habits de Manneken-Pis

L’une des principales curiosités de Bruxelles change régulièrement ses habits: il s’agit en effet d’une tradition vieille de trois siècles. À ce jour, la statue a déjà été revêtue plus d’un millier de fois en costumes offerts par des chefs d’État ou de gouvernement ainsi que par des représentants de différents peuples ou organisations. Au cours de l’année, plusieurs pays européens habillent Manneken-Pis aux couleurs de leur nation.

Aussi le Bruxellois le plus célèbre fête aujourd’hui les 30 ans de l’Unité allemande ! #MannekenPis draagt vandaag de Duitse 🇩🇪 nationale driekleur: zwart – rood- goud, met een Europees 🇪🇺accent! #Germany30 #Einheit30 pic.twitter.com/OtO11fQzw9 — Botschafter Martin Kotthaus (@DBoBruessel) October 3, 2020

D’ailleurs, dans la collection importante de costumes du «petit homme qui pisse», il y en a déjà quelques-uns venus de Russie.

«Le premier don de la Russie au "gamin pisseur" date de 1958. Il y en eut d'autres en 1975 et en 1993, et en 2003, c'est l'astronaute Frank De Winne, de l'Agence spatiale européenne, qui a proposé de mettre une combinaison spatiale russe à la statue, en l'honneur de la mission conjointe russo-belge sur la Station spatiale internationale», fait savoir le communiqué des Saisons russes.

Le jour de la Russie

Le jour de la Russie est célébré depuis 1992, c’est donc un jour férié relativement récent. C’est ce jour-là que, un peu plus d’un an avant la chute de l’URSS, en juin 1990, l’indépendance de la République socialiste fédérative soviétique de Russie (RSFSR) de l’Union soviétique a été proclamée. Plus précisément, le 12 juin 1990, la Déclaration de souveraineté de la RSFSR a été adoptée par le premier congrès des députés du peuple.