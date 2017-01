La fête à bord: l'Amiral Kouznetsov célèbre le Nouvel An en pleine mer

Les marins et les pilotes de la Flotte du Nord, les militaires des unités terrestres et des forces côtières, ainsi que les experts civils, qui remplissent leur mission à bord du porte-avions Amiral Kouznetsov, du croiseur à propulsion nucléaire Pierre le Grand et d'autres navires de la marine russe, accompagnant le groupe aéronaval en mer Méditerranée, ont célébré la fête du Nouvel An en pleine mer.

À l'occasion du réveillon du Nouvel An et du Noël orthodoxe, le commandant de la Flotte du Nord, le vice-amiral Nikolaï Yevmenov, a rencontré les familles des marins et des spécialistes civils qui servent actuellement à bord de navires de la marine russe en haute mer.

Le groupe aéronaval russe a rejoint la Méditerranée le 15 octobre. Il est composé du porte-avions lourd Amiral Kouznetsov, du croiseur à propulsion nucléaire Pierre le Grand, des grands navires anti-sous-marins Severomorsk et Vice-amiral Koulakov, ainsi que de navires de soutien.

Au large de la Syrie, l'objectif principal du groupe est d'assurer la défense antiaérienne des forces aérospatiales russes et de soutenir les troupes gouvernementales syriennes dans leurs combats contre les extrémistes.

Mis en service en 1990, l'amiral Kouznetsov est actuellement le seul porte-avions russe. Il est capable d'abriter plus de 50 avions.

Le navire est également armé de missiles de croisière antinavires Granit ainsi que des systèmes de cannons automatiques Kashtan.

