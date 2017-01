La Chine présente un drone furtif qui peut transporter plus de 2 t de bombes

La Chine a dévoilé un drone furtif surnommé « Épée aiguë » ou Lijian en chinois mandarin, qui pourrait être capable de transporter plus de deux tonnes de bombes. L'avion est présenté comme une avancée remarquable pour l'industrie aéronautique chinoise.

Ce drone est capable de transporter la même quantité de charge utile qu'un aéronef conventionnel, tout en étant plus compact. Il a également remporté la deuxième place des Prix nationaux de promotion de la science et de la technologie en Chine, et c'est aussi le premier aéronef de ce type hors Otan, selon le site Popular Science.

Se présentant sous la forme d'une mini-version du bombardier américain B-2, l'Épée aiguë fait près de 10 mètres de long et ses ailes ont une envergure d'environ 14 mètres. Il a été construit par la Corporation de l'industrie aéronautique de Chine et il est équipé de deux soutes à bombes internes.

Il est également doté d'un turboréacteur sans postcombustion WS-13, avec une entrée serpentine, une technologie qui permet de cacher le moteur des radars ennemis.Alors que son premier vol a eu lieu en novembre 2013, ce drone chinois pourrait entrer en service vers 2019-2020.

Selon les informations préliminaires, le drone sera utilisé pour la reconnaissance dans les zones équipées de réseaux de défense antiaérienne élevée, ainsi que pour attaquer des navires ennemis. Il pourrait également être utilisé pour les opérations de combat comme une arme primaire contre des cibles prioritaires hautement défendues. Il est également possible de l'utiliser comme aéronef ou un pétrolier aérien pour d'autres drones ou appareils.

