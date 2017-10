Les chasseurs russes Su-35S démontrent leurs capacités d’escorte à long rayon d’action

Lors des manœuvres de l'aviation à long rayon d'action, des chasseurs polyvalents russes Su-35S se sont entraînés à escorter des bombardiers Tu-22M3.

«Le vol qui a duré plus de trois heures, s'est déroulé au-dessus du territoire du Kamtchatka et des eaux de la mer de Béring», a communiqué lundi le service de presse du district militaire de l'Est.

Après avoir accompli tous les objectifs d'entraînement, les avions ont atterri à l'aérodrome Elizovo.

«Les équipages des chasseurs Su-35S déplaceront les avions dans le lieu de leur stationnement permanent dans la région de Khabarovsk. Ils voleront ainsi sur une distance d'environ 1.500 kilomètres», a ajouté le service de presse.

Le Su-35 (code OTAN Flanker-T+) est un chasseur multirôles russe de génération 4++ développé par le bureau d'études Soukhoï. Il présente une modernisation en profondeur de la plate-forme T-10S. Sa modification pour l'armée de l'air de Russie a la désignation «Su-35S».

De par ses caractéristiques, le Su-35 se rapproche de près des chasseurs de cinquième génération: seuls un radar à antenne active et la technologie de furtivité lui manquent pour être classé dans cette catégorie.