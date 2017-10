Des chasseurs MiG-31 s'exercent à «intercepter des missiles» au-dessus de l’Oural (vidéo)

250 membres d’équipages et techniciens, plus de 40 avions… Voici l’ambiance qui règnent pendant les manœuvres militaires des chasseurs russes MiG-31 qui s’exercent à intercepter des missiles dans le ciel, au-dessus de l’Oural.

Des pilotes de chasseurs MiG-31BM ont mené des exercices dans l'Oural visant à intercepter des missiles, selon le service de presse de la région militaire centrale de Russie.

Au total, 250 représentants du personnel d'aviation et technique ont pris part aux exercices impliquant plus de 40 avions militaires.

Le rayon d'action de l'aviation opérationnelle et tactique a été élargi grâce aux avions ravitailleurs Il-78, qui ont réalimenté les chasseurs en carburant à une altitude de 4.000 à 8.000 mètres.

Le chasseur russe MiG-31 est l'avion de combat le plus rapide et capable de voler à la plus grande altitude au monde. Sa vitesse maximale est de 3.000 km/h et son plafond dynamique est de 30.000 mètres.