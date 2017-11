Un «radar volant» pour l’armée russe: la date est désormais connue

Les livraisons en série du «radar volant», un avion de reconnaissance de nouvelle génération A-100, commenceront en 2020, a annoncé mercredi le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou.

À l'heure actuelle, ce laboratoire volant subit une série d'essais; il a déjà réalisé plusieurs vols, a expliqué le ministre lors d'une vidéoconférence. Selon lui, le calendrier des travaux est respecté.

L'engin volera avant la fin de l'année, selon M. Choïgou, et l'armée recevra les premiers avions de ce type d'ici à 2020.

L'A-100 Premier, un système de détection et de commandement aéroporté (SDCA), est construit sur la base de l'Iliouchine Il-76MD-90A et propulsé par le moteur PS-90A-76. L'avion dispose d'un système polyvalent de reconnaissance qui sera capable de détecter des chasseurs à une distance de plus de 600 km, et des navires à une distance de 400 km.