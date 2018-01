«Nous avons besoin d'un esprit plus fort»: Xi ordonne la création d’une armée hi-tech

Le Président chinois Xi Jinping a ordonné mercredi la création d'une armée de haute technologie, y compris par le développement d'une force de combat d'élite qui utilisera les technologies numériques, selon le China Daily.

© AP Photo/ Xinhua, Li Tang La Chine aurait mis en chantier un troisième porte-avions

L'Armée populaire de libération (APL) doit pleinement mobiliser les nouvelles technologies et les innovations et exploiter son potentiel scientifique, transformant sa réussite technologique en avantages de combat, a déclaré M. Xi lors d'une visite de contrôle d'une division de l'armée de terre.

En particulier, le Président chinois a exhorté les militaires à développer la recherche militaire numérisée et les bases de données, à faire preuve de plus de créativité dans l'application des doctrines militaires, à utiliser plus de technologies et à renforcer la formation scientifique des troupes.

«Nos militaires se sont toujours battus avec un grand esprit. Par le passé, nous avions plus d'esprit que d'acier. Maintenant, nous avons assez d'équipement, nous avons donc besoin d'un esprit encore plus fort et plus coriace pour le manier», a déclaré M. Xi.

© AFP 2017 KARIM SAHIB La Chine a testé un nouveau drone de combat

Ces dernières années, l'armée chinoise a été soumise à une réforme de grande échelle visant à améliorer ses capacités de combat et son efficacité en matière de commandement et de coordination. À la fin de 2017, il était prévu de réduire le nombre de l'APL de 300.000 soldats, passant à 2 millions.

La Chine a également beaucoup investi dans la modernisation technologique de toutes les branches de son armée. La réforme est alimentée par l'industrie de défense nationale, capable de développer et de fabriquer des armes de presque tous les types.