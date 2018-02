Monstre crypté et invincible? Le portrait du smartphone utilisé par les militaires russes

Il porte le nom du titan Atlas et contient un système de cryptage unique: les militaires russes haut gradés ont reçu les portables M-633С, qui sont dotés d’un niveau de protection des données et de caractéristiques de survie impressionnants.

Les hauts fonctionnaires du ministère de la Défense, qui ont accès aux documents les plus sensibles, ont commencé à recevoir des téléphones mobiles offrant un niveau élevé de protection, annonce le journal russe Izvestia se référant au ministère de la Défense.

Selon le journal, les téléphones Atlas M-663S ont été fabriqués par le Centre scientifique et technique Atlas. Le ministère russe de la Défense a commencé à les fournir aux hauts gradés depuis fin 2017. Les militaires peuvent les utiliser non seulement sur leur site de déploiement permanent, mais aussi lors d'exercices et de mission.

Le téléphone permet d'utiliser des lignes militaires cryptées à travers les réseaux de téléphonie mobile civils. Les appareils ont une protection cryptographique des informations vocales et un mécanisme spécial cryptant le signal. En cas de perte, les clés de chiffrement sont supprimées.

La production des appareils est limitée à cent exemplaires par an, chacun assemblé séparément.

Les M-633С sont produits avec des composants russes sur la base du modèle commercial du téléphone GSM «SMP-Atlas/2». Ils ont un boîtier en métal-plastique, une couverture caoutchoutée antichoc et un écran couleur en verre saphir. Le téléphone peut fonctionner à des températures de —20°C à +50°C et après immersion dans l'eau à une profondeur d'un mètre.

Jusque-là, le ministère de la Défense utilisait des portables de production étrangère, généralement avec une option permettant l'utilisation de deux cartes SIM: la première chargée de connecter l'abonné au réseau de l'opérateur et la seconde servant de moyen de protection cryptographique des informations, a déclaré à Sputnik le professeur au département de jurisprudence de la propriété intellectuelle et d'expertise médico-légale de l'Université technique d'État de Moscou-Bauman, Vitali Vekhov.

Pour des mesures de sécurité, l'armée russe n'utiliserait plus les réseaux sociaux qui seraient capables de trahir l'emplacement des militaires grâce au service de GPS, comme ce fut le cas pour des bases militaires américaines, détectées par l'application mobile Strava, a annoncé aurapavant le ministère russe de la Défense.