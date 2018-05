Ces navires militaires «insubmersibles» ont-ils réussi à passer entre les gouttes?

Public domain Maxime Gorki

Le 24 mai 1900 le croiseur Aurore ultérieurement devenu le symbole de la Révolution d'Octobre a été solennellement lancé par l'empereur Nicolas II. Il s'agit du rare navire qui a pu échapper à la destruction durant la bataille de Tsushima lors de la guerre russo-nipponne de 1904-1905.

L'histoire a connu peu de navires semblables qui ont été considérés comme invincibles. Par ailleurs, l'«immortalité» de certains d'entre eux a été remise en cause.

Les croiseurs héros Maxime Gorki et Kirov

Le croiseur léger soviétique du projet 26-bis Maxime Gorki, qui s'est vu décerner l'ordre du Drapeau rouge en 1944, a été à un doigt de la destruction au lendemain du déclenchement de la Grande guerre patriotique. En effet, le 23 juin 1941, ce navire a sauté sur une mine près du cap de Tahkuna (Estonie) et a perdu sa proue. Malgré ces dégâts, il a réussi à rejoindre Kronstadt où il a été réparé. Plus tard, le Maxime Gorki a participé à la percée du blocus de Léningrad.

Un autre croiseur léger, le Kirov, a confirmé la viabilité de ces navires soviétiques. En octobre 1945, il a sauté près de Kronstadt sur une mine abandonnée après la fin de la guerre. Après des réparations, il est resté en service jusqu'en 1958. Aujourd'hui deux de ses tourelles sont installées à Saint-Pétersbourg en tant que monument commémorant ce croiseur.

Vainamoinen, le navire qui est passé à l'adversaire

Le bâtiment de défense côtière finlandais Vainamoinen a causé beaucoup d'ennuis à la flotte soviétique. Pendant la guerre contre l'URSS, il a été utilisé notamment lors des bombardements de la base Hanko. Malgré les efforts de l'armée soviétique de détruire ce navire, il est sorti intact de toutes les attaques. Selon l'accord de Paris de 1947, la Finlande a perdu le droit de posséder des bâtiments de défense côtière. Le Vainamoinen a été acheté par l'URSS.

La vengeance du Tennessee

L'attaque de Pearl Harbor qui a entraîné l'entrée des États-Unis dans la Deuxième Guerre mondiale a été dévastatrice pour l'armée américaine. Les Japonais ont ainsi coulé ou gravement endommagé 21 navires américains. L'un des rares navires «survivants» de cette attaque a été L'USS Tennessee. Touché par deux bombes qui ont provoqué un incendie, il a réussi à reprendre sa place dans la flotte américaine dès 1943 après une modernisation. Le Tennessee a participé à de nombreux combats contre les Japonais dont la prise d'Okinawa qui a joué un grand rôle dans la défaite du Japon.

L'Algérie, victime de sa puissance

Le croiseur lourd baptisé Algérie en l'honneur du centenaire de la conquête de l'Algérie par la France était considéré comme l'un des navires étalons de son époque. Néanmoins, il n'a pas eu l'opportunité de montrer toutes ses capacités au combat. En effet, l'«Algérie» n'a participé qu'à un seul combat, celui s'étant déroulé à Gênes le 14 juin 1940.

Le sort de ce croiseur a été lamentable. Après la capitulation de la France, il quittait rarement le port de Toulon. Finalement, l'Algérie a été volontairement sabordée par son propre équipage qui ne voulait pas l'abandonner aux Allemands.

La sortie «suicide» du plus grand cuirassé

Au début de la Deuxième Guerre mondial, le cuirassé japonais Yamato était considéré comme étant le plus grand et le plus puissant du monde. Malgré ses caractéristiques impressionnantes, il n'a pas participé de manière active aux combats.

Finalement, la fierté de la flotte nippone a été sacrifiée par l'armée japonaise en avril 1945. Le navire servait de leurre pour l'aviation ennemie tandis que les Japonais attaquaient les forces Alliés ayant débarqué à Okinawa. Lors de cette opération le Yamato a été coulé.

La terreur de l'armée britannique

Le cuirassé allemand Tirpitz a été pourchassé par les forces des Alliés pendant plusieurs années. Les Britanniques ressentaient une terreur particulière face à ce navire puisque son «frère», le Bismarck, avait coulé en mai 1941 le croiseur de bataille britannique Hood. Tandis que le Bismarck avait été détruit trois jours après cette attaque, le Tirpitz a échappé à la vengeance jusqu'en novembre 1944 lorsqu'il a été finalement été anéanti par l'aviation britannique.