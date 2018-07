Le «bras long» du Triumph: de quoi le nouveau S-400 est capable

Le système sol-air russe à moyenne et longue portée S-400 Triumph verra son potentiel s’accroître après la mise en service d’un nouveau missile, qui a déjà passé des tests au polygone russe de Kapoustine Iar, dans la région d’Astrakhan, a annoncé la chaîne de télévision russe Zvezda.

«Le missile 40N6E est un "bras long" nécessaire pour lutter contre les avions-radars de type AWACS, les avions-espions RC-35 et les systèmes de reconnaissance comme l’E-8 Joint STARS américain», a noté Viktor Mourakhovski, membre du conseil d’experts de la Commission militaro-industrielle russe et rédacteur en chef de la revue Arsenal de la Patrie, cité par la chaîne.

© Sputnik . Sergey Malgavko Le nouveau missile du S-400 russe, une menace pour les AWACS

Les performances du nouveau missile 40N6E dont la conception a été confirmée par le ministère de la Défense , n’ont pas encore été dévoilées, mais les données déjà disponibles permettent de supposer que le missile serait capable d’abattre les cibles aérodynamiques (avions stratégiques et tactiques, missiles balistiques et autres cibles volantes, y compris hypersoniques) à une distance de 400 km et à 185 km d’altitude. Selon d’autres données, sa portée serait encore plus grande, respectivement 600 km et 250 km.

D’après des experts occidentaux, le S-400, ainsi que les systèmes de missiles tactiques Iskander et les systèmes de défense côtière Bastion jouent un rôle important dans la réalisation d’un concept d’interdiction de zone et de déni d’accès (A2/AD pour Anti-Access/Area Denial). L’A2/AD est destiné à empêcher les troupes de l’Otan de pénétrer ou de traverser un secteur protégé par les systèmes sol-air et antinavires russes au risque de subir un préjudice inacceptable.

© Sputnik . Evgueni Biatov Les tests du missile de longue portée destiné à équiper les S-400 rendent leur verdict

Plusieurs experts de la défense antiaérienne et spatiale estiment que le nouveau missile Triumph permettra à l’armée russe de résister même à une attaque venant de l’espace. Le Pentagone a déjà exprimé son inquiétude: ses satellites, qui seraient au nombre de 400, seraient en danger. Le chef du commandement stratégique (STRATCOM) des États-Unis John Hyten en a récemment parlé devant les membres du comité pour les affaires militaires de la Chambre des représentants. Selon le général, les Forces armées américaines risquent de perdre la possibilité d’utiliser leurs armes de haute précision puisque leurs satellites militaires, qui s’occupent surtout des missions de reconnaissance, retransmettent aussi des données et corrigent le feu des forces terrestres.