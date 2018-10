L’Inde offrirait à la Russie des Mig-21 «vintage»

La Russie recevra bientôt trois Mig-21 «vintage» comme cadeau de l’Inde, indique le journal The Hindu. Selon le média, ce geste est un symbole afin de démontrer l'amitié et le large partenariat stratégique entre les deux pays dans les conditions géopolitiques actuelles.

Lors du prochain sommet entre la Russie et l'Inde, qui se tiendra du 4 au 5 octobre à New Delhi, le Premier ministre indien Narendra Modi souhaite offrir à Vladimir Poutine des avions MiG-21 provenant d'une époque antérieure, annonce The Hindu.

Selon le journal indien, un MiG-21BIS (type 75) et deux MiG-21FL (type 77) seront remis à Moscou à la demande du ministère russe de la Défense.

Les avions seront remis dans un état approprié pour les vols. Ils recevront de nouveaux numéros d'enregistrement et pourront par la suite être utilisés pour des vols «vintage», indique The Hindu. Cependant, selon la publication, on ignore pour le moment comment la Russie les utilisera.

Comme l'indique le journal, ce cadeau est un symbole afin de démontrer l'amitié et le large partenariat stratégique entre les deux pays dans les conditions géopolitiques actuelles.

Créé au milieu des années 1950, le MiG-21 (code Otan: Fishbed) pouvait voler à la vitesse supersonique de Mach 2, possédait deux canons et était capable de porter deux à six missiles. L'avion était généralement utilisé pour les attaques au sol. Entre 1959 et 1985, l'URSS a produit au total 10.645 appareils de ce type. Conformément à un accord conclu avec Moscou, l'Inde en a construit 657 et la Tchécoslovaquie 194. La Chine a également acquis une licence de fabrication et a produit près de 2.400 chasseurs MiG-21 entre 1966 et 2013.

Si l'on compte le nombre total de ces appareils, on constate qu'il s'agit du «chasseur supersonique le plus produit de l'histoire».

Les MiG ont participé aux combats au Vietnam et au Proche-Orient, à la guerre arabo-israélienne des Six Jours et au conflit indo-pakistanais. Dans toutes ces opérations, l'avion s'est montré à la hauteur de sa tâche, souligne Robert Farley.