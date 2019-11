Dubai Airshow 2019: la délégation russe expose de nombreux aéronefs militaires - vidéo

La Russie participe au Salon aéronautique international Dubai Airshow 2019 qui se déroule du 17 au 21 novembre aux Émirats arabes unis. Le ministre russe de l’Industrie et du Commerce Denis Mantourov, qui y conduit la délégation russe, a rencontré le Président émirati Khalifa ben Zayed Al Nahyane et son frère Mansour ben Zayed.

Qu’est-qui a été exposé?

La délégation russe a exposé au Dubai Airshow 2019 tant des armements déjà réputés — tels que des systèmes antiaériens Pantsir-S1 et Tor-E2 — que des nouveautés, telles que le chasseur de 5e génération Sukhoi Su-57E et le cargo militaire léger Il-112.

«À ce salon, nous présentons pour la première fois un Yak-130, un avion d’entraînement et de combat. C’est le premier avion de ce type. Il n’a aucun concurrent dans le monde. Ses caractéristiques aérodynamiques et ses performances techniques permettent de former des pilotes d’avions de combat des 4e et 5e générations», a déclaré le ministre russe devant les journalistes à Dubaï.

Rencontres avec la famille royale

Le ministre russe de l’Industrie et du Commerce Denis Mantourov a rencontré le Président émirati Khalifa ben Zayed Al Nahyane et son frère Mansour ben Zayed avant l’ouverture officielle du salon. Ses négociations avec Khalifa ben Zayed Al Nahyane ont duré plus d’une heure. Juste après, le Président émirati et le chef de la délégation russe se sont rendus ensemble à la cérémonie d’ouverture, un honneur qui n’a été fait qu’à la délégation russe. Comme l’a relevé M.Mantourov devant les journalistes, un accueil chaleureux a été réservé aux Russes.

Un accord des plus importants

Comme prévu, en marge du Salon aéronautique international Dubai Airshow 2019 la délégation russe a signé toute une série d’accords et de contrats, dont une transaction des plus importantes conclue entre le groupe Vertolety Rossii (Hélicoptères de Russie) et la holding émiratie Tawazun pour l’acquisition d’une part des actions du bureau d'études VR-Technologies. Il s’agit d’une mise au point conjointe d’hélicoptères et de drones prometteurs.

M.Mantourov a fourni plus de détails sur ce projet:

«Notre produit le plus intéressant à ce salon est un nouvel hélicoptère VRT500. Il sera créé conjointement avec Tawazun. On se prépare à présent à la signature d’un contrat avec la partie émiratie. Pour le moment, nous ne vendons des modèles qui ne renferment qu’un seul moteur, mais nous avons déjà prévu d’y incorporer un système hybride en ajoutant deux moteurs mécaniques. Et nous passerons sous peu à une traction électrique complète.»

Cette transaction doit être finalisée au premier trimestre 2020.

Des partenaires de longue date

La Russie a participé à tous les Salons aéronautiques internationaux Dubai Airshow depuis 1993. Comme par le passé, l’édition 2019 a été organisée au plus haut niveau, constate le groupe russe Rostec.

«Pour Rostec, le Proche-Orient est une région stratégiquement importante avec laquelle nous entendons élargir notre coopération non seulement sur un plan technico-militaire, mais aussi dans les domaines civils», informe le communiqué.

1.200 entreprises et 87.000 spécialistes de 76 pays participent cette année au Salon de Dubaï. 165 avions, hélicoptères et drones sont exposés au Dubai Airshow 2019.