«Nous seront amenés à utiliser des robots de combat»: la guerre 2.0 se précise

Les robots remplaceront progressivement les soldats sur le champ de bataille et ce dans toutes les armées du monde, si elles ne veulent pas sacrifier leurs troupes, confie dans une interview à Sputnik Vitali Davydov, directeur du Conseil scientifique et technique de la Fondation russe pour les projets de recherches avancées.

«Nous [la Russie, ndlr] et d'autres pays seront amenés à utiliser des robots de combat si nous ne voulons pas que des gens continuent de mourir sur le champ de bataille. Les soldats seront progressivement remplacés par leurs "confrères" les robots, qui pourront agir plus rapidement, avec plus de précision et de manière plus sélective que l’Homme», explique-t-il.

La mission de la fondation

Par ailleurs, pour éviter que tout scénario de films de science-fiction avec une guerre entre robots et humains ne devienne réalité, poursuit-il, l’Homme devra continuer à définir les missions et contrôler les actions des robots.

La Fondation russe pour les projets de recherches avancées a été créée en 2012 afin de promouvoir la recherche et le développement dans l'intérêt de la Défense et de la Sécurité russes. Les activités sont menées dans trois principaux domaines: chimico-biologique et médical, physico-technique, et informationnel. Fin 2015, le Centre national pour le développement des technologies et des éléments de base de la robotique a été créé au sein de la structure.