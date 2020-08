Un Su-27 russe intercepte deux avions US au-dessus de la mer Noire

Un avion de reconnaissance de l’US Air Force ainsi qu’un avion de patrouille appartenant aux forces aéronavales américaines qui survolaient la mer Noire près de la frontière russe se sont éloignés après avoir été interceptés mercredi 19 août par un Su-27, a annoncé le Centre national de gestion de la défense russe.

Après que les avions américains se sont éloignés de la frontière russe, le chasseur russe est rentré en toute sécurité sur son aérodrome, informe le communiqué.

«Le vol du Su-27 était conforme aux normes internationales en matière d’utilisation de l’espace aérien. La violation de la frontière nationale de la Fédération de Russie par l'avion de reconnaissance américain n'a pas été autorisée», poursuit le document.

Interceptions régulières

Ces derniers temps, les interceptions d’avions de pays-membres de l’Otan par des avions russes sont de plus en plus fréquentes . Ainsi, le 17 août, quatre avions de renseignement étrangers ont été escortés par la chasse russe près des frontières du pays. Après qu’un appareil américain a été intercepté au-dessus de la Baltique, trois autres aéronefs, deux américains et un britannique, ont été raccompagnés au-dessus de la mer Noire.

Un Su-27SM russe a également été envoyé le 16 août pour identifier et escorter un avion de patrouille de la Marine italienne qui survolait la mer Noire.

Des sorties de chasseurs Su-27 pour intercepter des avions de reconnaissance américains au-dessus de la mer Noire ont été également signalées les 23, 24, 27 et 31 juillet ainsi que les 5, 7, 9, 10, 14 et 15 août.