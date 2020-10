Ce char aurait été «idéal» en cas de 3ème guerre mondiale entre l’URSS et l’Otan

La chaîne YouTube Military History not Visualized a mis en ligne un sujet filmé au musée d'histoire militaire de Dresde dans lequel l'animateur Bernhard Kast parle du char soviétique T-72 avec l’un des collaborateurs du musée et ancien tankiste Jens Wehner.

Selon ce dernier, l'armée de la RDA avait reçu de l'Union soviétique 70 chars T-72. Ils étaient à l'époque les plus modernes, devançaient leurs concurrents occidentaux et auraient été idéaux pour une troisième guerre mondiale si elle avait éclaté à l'époque de la guerre froide.

Meilleur que le Leopard allemand et le M60 américain

«Dans les années 1970, il était assez prometteur par rapport aux chars dont disposait à l'époque l'Otan, par exemple le Leopard 1 allemand avec son blindage trop faible ou les chars américains M60», explique Jens Wehner.

Selon lui, le blindage du T-72 protégeait l'équipage contre les effets d'une explosion nucléaire, ainsi que contre ceux de l'utilisation d’armes bactériologiques et chimiques. En outre, le char disposait d'une importante puissance de feu. Il était rapide et mobile.

La production du T-72 a commencé en 1972. Il était utilisé par toutes les armées du pacte de Varsovie et sa fabrication sous licence a été accordée à presque tous les pays d'Europe centrale et à quelques pays non-alignés, notamment l'Inde. Au total, plus de 20.000 T-72 ont été construits.