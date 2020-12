Où en est la France dans le classement mondial des vendeurs d’armes?

Deux entreprises françaises, Thales et Dassault, se trouvent dans le top-25 des vendeurs d'armes, selon la nouvelle édition du classement mondial des industriels de l’armement, publié le 7 décembre par l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm et portant sur 2019. Une première pour Dassault Aviation.

Les producteurs français Thales et Dassault figurent dans le top-25 des plus grands producteurs d’armes en matière de ventes, selon le classement mondial établi par l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri), dont la nouvelle édition établie sur les chiffres de l’année 2019, a été publiée ce 7 décembre.

Alors que les entreprises américaines, sans surprise, dominent le classement, le français Dassault, classé 17e, s’y est pour la première fois retrouvé. Le document souligne que Dassault Aviation Group a réalisé la plus forte hausse des ventes annuelles d'armes en pourcentage, à savoir 105%.

«Une forte augmentation des livraisons destinées à l’exportation d’avions de combat Rafale a propulsé Dassault Aviation dans le Top 25 pour la première fois», déclare Lucie Béraud-Sudreau, directrice du programme Armement et Dépenses militaires.

Thales arrive en 14e position du palmarès, reculant d'une position par rapport au classement précédent. En revanche, Naval Group, classé 21e en 2018, ne figure plus dans le club.

Quant au «trans-européen» Airbus, il arrive cette fois-ci 13e.

Principaux acteurs sur le marché de l’armement

Le top-5 est entièrement représenté par des acteurs américains: Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Raytheon et General Dynamics. Au total, les sociétés américaines représentent 65% du top-25. Après les États-Unis, la Chine a réalisé la deuxième plus grande part des ventes d'armes de ce classement et totalise 16 % des 25 industries qui y figurent.

«Les six entreprises d'Europe occidentale représentaient à elles seules 18%. Les deux entreprises russes du classement, 3,9 %», est-il précisé.

D'après les chiffres du Sipri, les ventes d'armes des 25 plus grandes entreprises d'armement du monde «s’élevaient à un total de 361 milliards de dollars en 2019», soit une augmentation de 8,5 % en termes réels par rapport aux ventes d’armes des 25 plus grandes entreprises d'armement en 2018.