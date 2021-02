La Russie doit suivre de près les navires de guerre américains en mer Noire, estime un ancien amiral

La navigation de navires de guerre américains en mer Noire est autorisée et n’est pas inhabituelle, mais la Russie doit les suivre de près et rendre leur séjour inconfortable, a déclaré ce mardi 2 février à Sputnik Viktor Kravtchenko, ancien amiral et chef d'état-major principal de la marine russe.

«Les règles existantes permettent à ces navires d'entrer en mer Noire pendant un certain temps et sous certaines conditions. On ne va pas leur tirer dessus s’ils entrent. Il faut juste les surveiller, les suivre de près», estime-t-il.

Selon lui, des navires doivent suivre les marines étrangères, veiller à ce que les destroyers ne se livrent pas à des activités illégales, étudier leurs tactiques, les avertir constamment de l'inadmissibilité d'entrer dans les eaux territoriales russes et préciser de toutes les manières possibles que «leur présence est indésirable».

En dernier recours, si besoin il y a, la marine russe doit repousser les navires étrangers et les forcer à sortir des eaux territoriales, ajoute l'ancien amiral.

Présence russe et américaine en mer Noire

Le destroyer Donald Cook est entré en mer Noire le 23 janvier. Quelques jours plus tard, il a été rejoint par un autre navire militaire américain, l’USS Porter.

Entre-temps, la marine russe a réalisé un exercice de destruction de navire ennemi ayant impliqué la frégate Amiral Makarov, des missiles de croisière Kalibr et des systèmes de missiles de défense côtière Bastion. La manœuvre a été effectuée avec le lancement de missiles électroniques sans utilisation de moyens sur le terrain.