Le bitcoin a-t-il plus d'avantages que l’or?

Il fut une époque où l'or était un actif sûr dans lequel les investisseurs pouvaient placer leur argent en période de tourmente politique ou économique. Maintenant, avec la popularité grandissante des monnaies virtuelles, les gens sont confrontés à un choix difficile: comment sécuriser au mieux sa fortune et s'enrichir. Sputnik s'est aussi interrogé à ce sujet.

Selon Piotr Dvoriankine, membre du conseil d'experts de la Douma d'État sur le soutien législatif pour le développement des technologies financières et fondateur du réseau international d'investisseurs professionnels dans les actifs numériques de CryptoLife, l'or ne peut pas être qualifié comme actif de paiement du 21e siècle, alors qu'en tant qu'«actif d'investissement, il sera toujours attrayant, comme l'immobilier, les objets d'art, etc.».

«Si on compare le bitcoin avec l'or, le bitcoin a un certain nombre d'avantages. Par exemple, on peut faire des paiements en bitcoins dans un certain nombre de pays. Bien sûr, dans certains cas, l'or pourrait être également un moyen de paiement approprié, mais c'est plutôt dans des situations extrêmes ou dans des pays spécifiques», a déclaré à Sputnik Piotr Dvoriankine.

Pour lui, l'or représente un outil plus approprié en termes d'épargne. «En termes d'investissement, il est moins risqué, mais en même temps, il est aussi moins prometteur que la monnaie virtuelle», a-t-il conclu.

Selon l'analyste principal de l'entreprise de trading Alpari, Roman Tkatchuk, il est difficile de prédire comment la cryptomonnaie sera utilisée dans l'avenir, mais en tant que moyen de paiement, les cryptomonnaies feront concurrence au dollar et à l'euro. En tant que moyen d'épargne, les crypto-monnaies peuvent être vraiment compétitives avec l'or.

Les cryptomonnaies «ne remplaceront pas l'or complètement. L'or est un actif classique qui existe depuis plusieurs siècles comme moyen d'épargne et les investisseurs continueront à utiliser l'or. Mais je pense que la cryptomonnaie occupera aussi une niche», a indiqué à Sputnik Roman Tkatchuk.

Pourtant, l'analyste a également rappelé un moment curieux: l'année dernière, le nombre de demandes d'achat de bitcoin était supérieur à celui de demandes d'achat d'or.

Donc, l'or ou la monnaie virtuelle? En tout cas, c'est à vous de choisir.