Le bitcoin chute brutalement, la capitalisation du marché des cryptomonnaies en baisse

La monnaie virtuelle la plus populaire au monde, le bitcoin, chute après l'interdiction de la publicité des cryptomonnaies sur Facebook et les déclarations sur l’éventuelle interdiction des monnaies virtuelles en Inde. La valeur totale de la capitalisation du marché des cryptomonnaies est également en baisse.

Le cours de la monnaie virtuelle bitcoin a chuté brutalement ce vendredi matin au-dessous de la barre de 9.000 dollars. Il s'agit de son plus bas niveau depuis le début de l'année.

Ainsi, vers 04H45 GMT, le bitcoin s'échangeait contre 8.690 dollars, chutant ainsi de plus de 14,5%, selon le portail CoinMarketCap. Le cours de la cryptomonnaie a chuté de 13,82%, jusqu'à 8.790 dollars sur la plateforme Bitfinex, la plus grande plateforme d'échange de monnaies numériques au monde; de 12,8%, jusqu'à 8.800 dollars, sur la plateforme de trading OKEx, et de 4,46%, à 8,650 dollars, sur le portail Coindesk.

Les autres monnaies virtuelles sont aussi dans une dynamique négative. Ainsi, le Ripple, connu sous le nom de XRP, a perdu 25,42% à 0,85 dollars, tandis que l'Ethereum a reculé de 16,6%, à 956,8 dollars, d'après CoinMarketCap.

La capitalisation du marché des cryptomonnaies est également en baisse, totalisant 420,72 milliards de dollars, alors que la veille, la valeur totale de la capitalisation du marché des cryptomonnaies était au niveau de 511 milliards de dollars.

Le bitcoin continue sa baisse sur fond de nombreuses menaces externes. Ainsi, mercredi, le réseau social Facebook a interdit la publicité des cryptomonnaie dans le cadre de la nouvelle politique visant la lutte contre la publicité mensongère.

En outre, le gouvernement indien a l'intention d'interdire l'utilisation des cryptomonnaie dans le pays, parce qu'il les considère comme des moyens illégaux de paiement, a déclaré jeudi le chef du ministère indien des Finances Arun Jaitley. Pourtant, il a noté que les autorités avaient l'intention d'utiliser activement la technologie de blockchain pour le développement de l'économie numérique.