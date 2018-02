La bourse israélienne lance sa cryptomonnaie basée sur des diamants

Face aux 1.400 monnaies virtuelles existant dans le monde, une nouvelle cryptomonnaie lancée par la bourse israélienne a toutes les chances de devenir une des plus attractives, et pour cause: elle sera basée à hauteur de 25% sur des diamants cotés.

La bourse israélienne du diamant de Ramat Gan, une des plus importantes dans le monde, a annoncé le lancement de sa propre cryptomonnaie basée sur des diamants.

Selon cette bourse, la nouvelle cryptomonnaie aura deux versions: l'une, surnommée Carat, sera destinée aux investisseurs et au grand public. L'autre, Cut, sera lancée comme une monnaie interne, autrement dit elle sera destinée aux seuls professionnels et servira, par exemple, lors des échanges entre des joaillers et leurs fournisseurs en pierres précieuses.

«La nouvelle cryptomonnaie sera soutenue par des achats de diamants sur le marché israélien et sera affichée comme un indicateur renouvelé dans la salle des marchés et sur divers sites internet commerciaux à côté d'autres indicateurs économiques nationaux et internationaux», a annoncé la bourse.

Le directeur général de la bourse Eli Avidar a précisé que cette cryptomonnaie serait basée à hauteur de 25% sur des diamants cotés à Ramat Gan, ce qui devrait la rendre attractive face aux 1.400 autres cryptomonnaies existant dans le monde.

Les trois principales bourses de diamants dans le monde sont situées à Ramat Gan, à Bombay en Inde et à Anvers en Belgique. L'an dernier, les exportations israéliennes de diamants bruts et taillés ont atteint les 7 milliards de dollars.