Voilà pourquoi le bitcoin peut chuter jusqu’à zéro

Jusqu'où descendra le bitcoin? Depuis qu'elle a tutoyé les 17.000 euros fin décembre, la monnaie virtuelle la plus populaire au monde n'en finit plus de chuter. Et si cette cryptomonnaie touchait bientôt le fond? Sputnik a posé cette question pressante à des analystes financiers russes afin de comprendre à quoi il fallait s’attendre à l’avenir.