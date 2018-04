Conflit commercial sino-américain: Pékin prépare une réponse aux démarches unilatérales

Suivant de près les déclarations et les actions protectionnistes et unilatérales des États-Unis à l’égard de la Chine, Pékin a déjà préparé des mesures de rétorsion.

Les autorités chinoises suivent de près les activités américaines dans le domaine économique et ont préparé des mesures de rétorsion, dans l'éventualité d'une escalade du conflit commercial, a déclaré le porte-parole du ministère chinois du Commerce Gao Feng.

© AP Photo / Files La Chine fera-t-elle des compromis pour éviter une guerre commerciale avec les USA?

«Nous avons remarqué les déclarations ad hoc de la partie américaine, et je voudrais souligner que la Chine s'oppose résolument à toute action protectionniste ou unilatérale […] La partie chinoise suivra les déclarations et les actions des États-Unis , nous avons déjà préparé des mesures de rétorsion à toute démarche possible de la part de Washington», a indiqué Gao Feng, interrogé sur la réaction de Pékin sur la politique économique des États-Unis.

Les entreprises chinoises ont longtemps investi dans les affaires aux États-Unis et ont eu une «contribution sérieuse» à l'économie de ce pays, selon lui.

Le Président américain a menacé d'imposer de nouvelles taxes d'importation sur les marchandises chinoises, concernant des importations à hauteur de 150 milliards de dollars par an. Pékin a annoncé des mesures de rétorsion symétriques.