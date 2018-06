Guerre commerciale: la Chine pose un ultimatum aux USA

Les accords entre Washington et Pékin sur le commerce et les échanges perdront leur validité si les États-Unis introduisent de nouvelles mesures restrictives, dont des droits de douanes, a déclaré le ministère chinois du Commerce dans son communiqué.

© REUTERS / Hyungwon Kang «La guerre commerciale entre les USA et la Chine ne peut plus continuer»

Pékin a également qualifié les concessions mutuelles et le renoncement à la guerre commerciale de conditions préalables pour la conclusion de nouveaux accords.

«La position de la partie chinoise reste cohérente. Afin de satisfaire la demande de consommation en hausse et garantir la croissance économique, la Chine est prête à augmenter les importations en provenance de tous les pays, dont les États-Unis. Cela répond tant aux intérêts des peuples de nos pays, qu'à ceux du monde entier», lit-on dans ce communiqué.

Un nouveau tour de négociations commerciales avec la participation du secrétaire américain au Commerce, Wilbur Ross, et du vice-Premier ministre chinois, Liu He, a été entamé dimanche à Pékin.

Ces pourparlers se sont déroulés sur fond d'une nouvelle escalade du conflit commercial entre les deux pays. La Maison-Blanche doit annoncer le 15 juin la liste des marchandises sur lesquelles les droits de douane de 25% seront imposés. Selon le ministère chinois du Commerce, cette mesure entre en contradiction avec les accords précédents.

A l'issue des négociations américano-chinoises des 17 et 18 mai, les États-Unis et la Chine sont parvenus à un accord sur la réduction du déficit commercial. Il a été signalé que la Chine allait augmenter l'achat de produits et de services américains, notamment dans les domaines de l'énergie et des produits agricoles.